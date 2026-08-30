واتكينز سادس صفقات الهلال الصيفية

أعلن نادي الهلال، الأحد، تعاقده رسميًّا مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعدُّ واتكينز سادس صفقات الهلال خلال «الميركاتو» الصيفي بعد الهولندي سمرفيل، ومحمد محزري، ومحمد الصرنوخ، وصبري دهل، ومحمد العويس.

وقدَّم النادي العاصمي مهاجمه الجديد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وكتب: «ومن هنا تبدأ الحكاية».

من جهته، ودَّع واتكينز ناديه السابق أستون فيلا برسالةٍ عاطفيةٍ بعد ستة أعوامٍ قضاها بقميص الفريق الإنجليزي، وقال: «لم أنوِ ولم أتخيَّل أن تنتهي مسيرتي مع أستون فيلا بهذه الطريقة. أنا ممتنٌّ جدًّا للأعوام الستة التي قضيتها في النادي. هي لم تطوِّرني لاعبًا فقط، بل وطوَّرتني شخصًا أيضًا. مررنا بكثيرٍ من الأفراح والأتراح خلال هذه الأعوام، لكنَّ أمرًا واحدًا لم يتغيَّر طوال هذه الرحلة، وهو أنني أعطيت كل ما لدي لهذا النادي».

وأضاف: «منذ هدفي الأول في مباراة الفوز 7ـ2 على ليفربول، والعودة إلى البطولات الأوروبية، وليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب فيلا بارك، وصولًا إلى تلك الليلة التي لا تنسى في إسطنبول، وأنا فخورٌ بكوني الهدَّاف التاريخي لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجازٌ لم أتخيَّل أنه سيكون ممكنًا عندما وقَّعت مع النادي».

وتابع المهاجم الإنجليزي: «أريد أن أشكر جميع مَن أسهم في مسيرتي هنا: دين سميث، وستيفن جيرارد، وتحديدًا أوناي إيمري، الذي آمن بموهبتي دائمًا».

وأردف: «وُلِدَ ابناي هنا في بيرمنجهام، وأن يقفا معي، ويشاهدا الجماهير وهي تغني باسمي، فهذا أمرٌ لن أنساه، ولن تنساه عائلتي أبدًا. بيرمنجهام ستظل منزلي، وفيلا أيضًا، وبعد ستة أعوام أقول وداعًا».

وأشارت مصادر «الرياضية»، الخميس، إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، طلب وضع برنامجٍ خاصٍّ لواتكينز بهدف تجهيزه قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، المؤجَّلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وخاض واتكينز «30 عامًا» خلال مسيرته الكروية 499 مباراة، سجل فيها 183 هدفًا، وصنع 80.