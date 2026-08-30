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واتكينز هلالي

2026.08.30 | 08:03 pm
تعاقد نادي الهلال السعودي مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، الأحد (المركز الإعلامي - الهلال) واتكينز هلالي

واتكينز هلالي

واتكينز هلالي

واتكينز هلالي

واتكينز هلالي