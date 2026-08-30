الريال يكتسح ملقة برباعية

ثلاثة ‌أهداف في ‌غضون 30 دقيقة ​قبل ‌إضافة ⁠هدف ​رابع متأخر، ليواصل الفريق العاصمي بدايته المثالية ​في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وافتتح ⁠جود بلينجهام التسجيل الدقيقة 19 عندما استلم الكرة وتجاوز ثلاثة مدافعين ثم سددها منخفضة أسفل ألفونسو هيريرو، حارس المرمى.

واستقبلت شباك ⁠هيريرو هدفًا عكسيًا منه ‌بعدها ‌بسبع دقائق إثر تداخل ​مع زميل ‌له خلال محاولته إبعاد ‌ضربة رأس من بلينجهام، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدفًا من تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من ترينت ‌ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سدد بلينجهام ⁠كرة ⁠ارتدت من القائم، قبل أن يسجل البديل أردا جولر الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ويتصدر فريق المدرب جوزيه مورينيو الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متقدمًا بنقطتين على أتلتيكو مدريد وألافيس، بينما يمتلك برشلونة، صاحب المركز الرابع، ست نقاط حصدها خلال مباراتين. ​