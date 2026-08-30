الريال يستعرض

استعرض فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، وصيف بطل الموسم الماضي، قوّته الهجومية من جديد وتغلب على ضيفه ملقة 4-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد (وكالات).