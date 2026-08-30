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الريال يستعرض

2026.08.30 | 08:35 pm
استعرض فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، وصيف بطل الموسم الماضي، قوّته الهجومية من جديد وتغلب على ضيفه ملقة 4-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد (وكالات).
الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض