هاتريك ثان

سجل البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، «هاتريك» في مرمى ضيفه إيبسويتش تاون، الأحد، ليصبح الثاني في الدوري الممتاز، بعد أول في بداية موسم 2021ـ2022 ضد ليدز يونايتد (وكالات)