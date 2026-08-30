«هاتريك» فرنانديز يمنح «الشياطين» الانتصار الأول

حقق فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم انتصاره الأول بالفوز على ضيفه إيبسويتش تاون 5ـ2 بفضل ثلاثية لقائده البرتغالي برونو فرنانديز، الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى «أولد ترافورد»، حوّل مانشستر يونايتد الملقب بـ«الشياطين الحمر»، في ظهوره الأول للموسم على أرضه، تخلفه أمام العائد إيبسويتش تاون إلى فوز كبير 5ـ2 بفضل ثلاثية قائده فرنانديز، معوضًا بذلك خسارته الافتتاحية على أرض هال سيتي 0ـ2.

ولم تكن البداية سهلة على فريق المدرب مايكل كاريك، إذ وجد نفسه متخلفًا في الدقيقة 29 بهدف رائع لليف ديفيس الذي تلقف عرضية الغاني عبدول فاتاو مباشرة من مشارف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى العليا.

وعاد يونايتد إلى اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول حين فقد التشيلي مارسيلينو نونييس توازنه في منتصف ملعب أصحاب الأرض، فخطف البرازيلي ماتيوس كونيا الكرة ومررها للقائد فرنانديز الذي تقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك عند الدقيقة 40.

وأهدى قلب الدفاع هاري ماجواير التقدم ليونايتد حين أنقض على الكرة قبل أن يسددها، فتحولت من جايكوب جريفز وخدعت حارسه وسط اعتراضات لاعب إيبسويتش الذين طالبوا بلمسة يد على ماجواير في بداية اللقطة 56.

ولم ينتظر يونايتد طويلًا لإضافة الثالث من ركلة جزاء انتزعها كونيا من جريفز ونفذها فرنانديز بنجاح 61، قبل أن يكمل البرتغالي ثلاثيته بهدف رابع لفريقه بعدما سقطت الكرة المرتدة من الدفاع أمامه، فتابعها في الشباك 68.

وهذه الثلاثية الثانية لفرنانديز في الدوري الممتاز، بعد أولى في بداية موسم 2021-2022 ضد ليدز يونايتد، قبل أن يلعب دور الممرر في الهدف الخامس الذي سجله الكاميروني براين مبومو بكرة ساقطة من فوق الحارس ارتدت من العارضة إلى الشباك «82».

وقلّص الضيوف الفارق لكن بشكل متأخر جدًا عبر البديل شوبا أكبوم «1+90».