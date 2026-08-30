كانتي رابع أجانب الاتفاق في «الصيفية»

أعلن نادي الاتفاق، الأحد، تعاقده رسميًّا مع الإيفواري عبد الله كانتي، لاعب خط الوسط، قادمًا من ميدلزبرة الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ كانتي من العمر 21 عامًا، فيما يصل طوله إلى 180 سم، ويأتي انضمامه إلى صفوف الفريق الشرقي ضمن تحركات إدارة النادي لتعزيز خيارات خط الوسط قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

وبدأ اللاعب الإيفواري مسيرته مع تروا الفرنسي، ثم انتقل إلى ميدلزبرة الإنجليزي، وخاض تاليًا تجربةً مع سانت إيتيان الفرنسي، وعاد مجدَّدًا إلى ميدلزبرة، الذي غادره نحو الاتفاق.

وخلال مسيرته، خاض كانتي 97 مباراةً في مختلف المسابقات، سجل فيها ثلاثة أهدافٍ، وصنع مثلها، ولعب 7325 دقيقةً، فيما حصل على 14 بطاقةً صفراء.

يذكر أن الاتفاق عزَّز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالسويدي جوردان لارسون، الجناح الأيمن، قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي، والكوسوفي بيرسانت سيلينا، لاعب الوسط الهجومي، قادمًا من آيك السويدي في صفقة انتقالٍ حرٍّ، إضافةً إلى الفرنسي ريان ميسي، الجناح الأيسر، معارًا من ستراسبورج الفرنسي.