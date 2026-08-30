جزائية الحزم تعيد أسوأ انطلاقة شبابية

كرَّر فريق الشباب الأول لكرة القدم أسوأ انطلاقة له في دوري المحترفين السعودي منذ موسم 2023ـ2024، بعدما فرض الحزم عليه التعادل 1ـ1، الأحد، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وكان الفريق العاصمي في طريقه إلى تحقيق انتصاره الأول في النسخة الجارية، بعد تقدمه بهدف الكولومبي روجير مارتينيز عند الدقيقة «48»، قبل أن يدرك الحزم التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفرض الشباب أفضليته خلال الشوط الأول، وضغط بحثًا عن افتتاح التسجيل، إلا أن محاولاته لم تغيّر النتيجة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح مارتينيز في منح الشباب التقدم عند الدقيقة 48، مستفيدًا من تمريرة البلجيكي يانيك كاراسكو.

وفي الدقيقة «90+5»، أرسل محمد الحمداني عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد ضاري العنزي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للحزم، نفذها الكونغولي أفيميكو بولولو بنجاح، مسجلًا هدف التعادل.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه العنزي عند الدقيقة «90+8»، ليكمل الشباب اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، أنهى الشباب الجولات الأربع الأولى دون انتصار، بعد خسارته أمام القادسية في الجولة الافتتاحية، وتعادله تواليًا مع الخليج والرياض والحزم.

وتعيد هذه البداية إلى الأذهان موسم 2023ـ2024، حين عجز الفريق الشبابي عن تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأربع الأولى أيضًا، قبل أن يمتد انتظاره حتى الجولة السادسة. وفي ذلك الموسم تعادل أمام الأخدود وضمك، وخسر أمام الوحدة والنصر والخليج، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب الفيحاء.