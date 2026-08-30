بعد صفقة واتكينز.. من أول انجليزي لعب في دوري المحترفين؟

رفع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديد، من حضور أبناء جلدته في الملاعب السعودية.

ووقعت إدارة الأزرق العاصمي مع المهاجم الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي حسبما أوضح بيان الهلال، الأربعاء.

بدأت فصول الحضور الإنجليزي مع مو آدامز بقميص الخليج موسم 2023ـ2024، وفي الموسم ذاته حمل جوردان هندرسون شارة قيادة الاتفاق، قادمًا بسيرة طويلة صنعها مع ليفربول والمنتخب الإنجليزي، قبل أن تنتهي رحلته في المنطقة الشرقية بعد أشهر قليلة.

وبعدهما اتسعت الدائرة، وحضر إيفان توني إلى الأهلي، وبراد يونج إلى العروبة، ثم اختار كريس سمولينج الفيحاء محطة جديدة في مسيرته، قبل أن يلتحق جوش براونهيل بالشباب، ويظهر آدم بيري وجون باكلي بألوان الخلود.

ثمانية إنجليز سبقوا واتكينز، اختلفت أنديتهم ومدد بقائهم وحكاياتهم، وجمعتهم وجهة واحدة، قبل أن يضيف مهاجم أستون فيلا السابق الاسم التاسع إلى القائمة.

ويأتي انتقال واتكينز إلى الهلال بعد أعوام قضاها في الملاعب الإنجليزية، صعد خلالها السلم من الدرجات الأدنى وصولًا إلى الدوري الممتاز والمنتخب الأول، قبل أن يغادر بلاده للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ويختار الرياض بدايةً لمحطته الخارجية الأولى.