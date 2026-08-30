قادري: الكرات الثابتة تقلقني

وصف التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، التعادل أمام الشباب 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بالعادل، مشيرًا إلى أن استقبال الأهداف من الكرات الثابتة بات أمرًا يقلقه.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كما ذكرت قبل المباراة، الفريقان كانا يبحثان عن النقاط الثلاث. في الشوط الأول لم نكن بالمستوى المأمول، وفي الشوط الثاني منحنا اللاعبين حرية أكبر».

وأضاف: «للأسف، وللمرة الثانية، نستقبل هدفًا مع بداية الشوط ومن كرة ثابتة، لكننا استطعنا العودة وتسجيل التعادل في نهاية المباراة، وأعتقد أن التعادل عادل للفريقين».

وأبدى المدرب التونسي قلقه من استقبال الأهداف عبر الكرات الثابتة، موضحًا: «دفاعيًا الفريق يتحسن، لكننا استقبلنا أربعة أهداف في المباراتين الأخيرتين، أمام الاتحاد وفي مباراة اليوم، ثلاثة منها جاءت من كرات ثابتة، وهذا الأمر يقلقني».

وعن الجانب الهجومي، قال قادري: «هجوميًا لم نظهر بالصورة التي نحبها، لكن يجب ألا ننسى أن أمير سعيود عاد للتو من الإصابة، كما شهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب التون».