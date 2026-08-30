ليتش: محبط وحزين.. نحتاج إلى الفوز

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إحباطه وحزنه بعد التعادل أمام الحزم 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن إهدار الفرص حرم فريقه من تحقيق انتصاره الأول في الموسم الجاري.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تحكمنا في المباراة على الجانبين الدفاعي والهجومي، وخلقنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في استثمارها. استقبلنا هدف التعادل بعد الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وكان من المفترض أن أجلس أمامكم اليوم ونحن نملك النقاط الثلاث».

ورفض المدرب الألماني تحميل ضاري العنزي مسؤولية التعادل بعد تسببه في ركلة الجزاء، مضيفًا: «لا أحمّل ضاري مسؤولية التعادل، بل أحمّل المسؤولية للفرص التي صنعناها ولم نستغلها، على الرغم من أن بعضها كان أسهل للتسجيل».

وأشار ليتش إلى أن إهدار الفرص تكرر في مباريات فريقه، وقال: «هذه ليست المباراة الأولى التي نصنع فيها فرصًا كثيرة دون ترجمتها إلى أهداف. أمام الخليج تعادلنا 0ـ0 على الرغم من الفرص التي صنعناها، وكذلك أمام الرياض في مباراة انتهت 3ـ3 ولم نستثمر فرصنا بالشكل المطلوب».

وتابع: «أنا محبط وحزين بسبب النتائج، وكرة القدم واضحة، إذا لم تستغل فرصك ستستقبل الأهداف».

واختتم مدرب الشباب حديثه: «كنا بحاجة إلى فوز واحد فقط حتى ننطلق، لكن إهدار الفرص حرمنا من النقاط الثلاث، وما نحتاج إليه الآن هو الفوز فقط».