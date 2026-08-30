الأهلي يستعد

أدى لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، الحصة التدريبية استعدادًا لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لحسابات الجولة الثالثة المؤجلة. (المركز الإعلامي ـ نادي الأهلي)