الرئيسية / الصورة .. قصة

الأهلي يستعد

2026.08.30 | 09:51 pm
أدى لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، الحصة التدريبية استعدادًا لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لحسابات الجولة الثالثة المؤجلة. (المركز الإعلامي ـ نادي الأهلي) الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد

الأهلي يستعد