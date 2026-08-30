بنك الرياض يجدد شراكته الاستراتيجية مع نادي الهلال لمدة خمسة مواسم رياضية

أعلن بنك الرياض وشركة نادي الهلال عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية لمدة خمسة مواسم رياضية، وذلك تأكيدًا لالتزام الطرفين بمواصلة التعاون في دعم نمو القطاع الرياضي السعودي، وتعزيز الأثر الرياضي والمجتمعي، وتطوير تجارب ومزايا نوعية لجماهير نادي الهلال وعملاء بنك الرياض.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026م في المملكة أرينا بمدينة الرياض، بحضور نادر بن سامي الكريّع، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، والأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقَّع الاتفاقية من جانب بنك الرياض عمر السفّاف، الرئيس الأول لمصرفية الأفراد، فيما وقَّعها من جانب نادي الهلال ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي.

ويمثل تجديد الشراكة امتدادًا للتعاون الذي بدأ بين بنك الرياض ونادي الهلال في عام 2023، الذي شهد تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات الرياضية والاجتماعية والبيئية والتوعوية، إلى جانب تطوير مزايا وتجارب مصرفية مخصصة لجماهير النادي وعملاء البنك.

وقال نادر بن سامي الكريّع، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: «نفخر بتجديد شراكتنا مع نادي الهلال لخمسة مواسم رياضية، ونعتز بما حققته هذه العلاقة من قيمة وأثر خلال الأعوام الماضية. ويأتي تمديد الشراكة في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي السعودي نموًا وتحولًا متسارعًا، ونرى في نادي الهلال شريكًا استراتيجيًّا يشاركنا الطموح في تقديم تجارب نوعية للجماهير والعملاء، والمساهمة في تطوير منظومة رياضية أكثر تأثيرًا واستدامة. كما يعكس هذا التمديد توجه بنك الرياض نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات ذات الحضور والتأثير في الاقتصاد والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية بنك الرياض 2030 ورؤية السعودية 2030».

من جهته، عبَّر الأمير نواف بن سعد عن سعادته بإبرام عقد تجديد الشراكة مع بنك الرياض، لتمتد لخمسة مواسم رياضية، وقال: «شراكة ناجحة جمعتنا مع بنك الرياض، نسعد اليوم بتمديدها، لكتابة قصة نجاح أخرى، بعد قصة النجاح التي حققناها معًا منذ عام 2023م»، مضيفًا أنَّ ريادة الهلال وبنك الرياض في مجاليهما عزّزت أثر الشراكة بينهما، ذاكرًا أنَّ الكيانين تأسسا في العام ذاته، وانطلق كل منهما ليحقّق نجاحات استثنائية في مجاله، متمنيًا أن تستمر النجاحات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يعود بالنفع على الطرفين.

شراكة تتجاوز الرعاية الرياضية

منذ انطلاق الشراكة، عمل بنك الرياض ونادي الهلال على توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل مجالات تتجاوز الرعاية الرياضية التقليدية، من خلال تنفيذ مبادرات في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والتوعية، إلى جانب حملات ومزايا مصرفية مخصصة لجماهير النادي وعملاء البنك.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، أطلق بنك الرياض من خلال برنامجه «بكرة» مبادرة لزراعة 100 شجرة مقابل كل هدف سجَّله نادي الهلال خلال موسم 2023ـ2024، ليصل إجمالي عدد الأشجار المزروعة إلى 10.100 شجرة بنهاية الموسم. حيث تجسد هذه المبادرة توجه الشراكة نحو توظيف الحضور الجماهيري والرياضي لنادي الهلال في دعم مبادرات ذات أثر مجتمعي وبيئي، بما يتجاوز إطار المنافسة الرياضية داخل الملعب.

خمسة أعوام جديدة لمواصلة التعاون

ومع تجديد الشراكة، يواصل بنك الرياض ونادي الهلال البناء على المبادرات والتجارب التي شهدتها الأعوام الماضية والعمل على توسيع نطاق التعاون، بما يعزز القيمة المقدمة للجماهير والعملاء ويدعم توسيع الأثر الرياضي والمجتمعي للشراكة، الأمر الذي يؤكد توجه الطرفين نحو بناء شراكة طويلة الأمد تجمع بين القطاعين المالي الرياضي، وتواكب مسيرة نمو وتطور الرياضة السعودية في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عن بنك الرياض

يتمتع بنك الرياض بإرث مصرفي يمتد لما يقارب سبعة عقود، عزز خلالها مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في السعودية، وواصل نموه وتطوره بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب تجاوز إجمالي أصول البنك حاجز النصف تريليون ريال، بما يعكس مكانته في القطاع المصرفي السعودي.

ويواصل بنك الرياض بناء شراكات استراتيجية مع مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بما يدعم دوره كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.