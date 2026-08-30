فرايبورج ينطلق برباعية فيردر بريمن

حقق فريق فرايبورج الأول لكرة القدم بداية نارية للموسم الجديد من الدوري الألماني، باكتساحه ضيفه فيردر بريمن 4ـ1 الأحد، في المرحلة الأولى، بفضل ثلاثية للياباني يويتو سوزوكي.

وكانت مباراة الأحد الرابعة لفرايبورج في مستهل الموسم الجديد، بعد واحدة في الكأس واثنتين في ملحق التأهل لمسابقة «كونفرنس ليج»، وقد خرج منها جميعها منتصرًا مع مجموع 16 هدفًا مقابل 3 في شباكه.

وأكد فرايبورج، الذي أنهى الموسم الماضي سابعًا، تفوقه في الأعوام الأخيرة على بريمن بتحقيقه فوزه الخامس تواليًا على منافسه والثامن في آخر تسع مواجهات.

وكان سوزوكي نجم المباراة من دون منازع بتسجيله ثلاثية «29 و48 و55» وأضاف الكرواتي إيجور ماتانوفيتش «45» الهدف الآخر، قبل أن يقلص بريمن الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، الفارق عبر الوافد الجديد البولندي داريوش ستالماخ «76».

وبعد غياب ثلاثة مواسم عن دوري الأضواء، بدأ شالكه بداية غير موفقة بين الكبار بخسارته أمام مضيفه أوجسبورج بثلاثية نظيفة سجلها النمسوي ميكايل جريجوريتش «8» وأنتونيو كاده «79» والبرتغالي رودريجو ريبيرو «2+90»، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعب الوسط رون شالنبرج «62».