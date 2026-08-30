الجمعة.. طه يعانق جمهور الرياض

يعود المطرب السوداني الشاب طه سليمان إلى الرياض، العاصمة السعودية، للمرة الثانية من أجل إحياء حفلٍ غنائي جماهيري، الجمعة المقبل، في مسرح مدارس الرياض.

ويأتي هذا الحفل بتنظيمٍ من شركة زيرو ديقري، التي أكدت اكتمال الاستعدادات الفنية لتقديم ليلةٍ تلبي تطلعات عشاق الفن السوداني في السعودية.

وطبقًا للمنظِّمين، تم اختيار الفنان طه سليمان لإحياء هذا الحفل بناءً على ما يتمتَّع به من شعبيةٍ كبيرةٍ، وجماهيريةٍ واسعةٍ لدى الجالية السودانية والجمهور المحب للفنون الإفريقية في الرياض.

من جانبه، عبَّر لـ «الرياضية» الفنان طه سليمان عن سعادته الغامرة بزيارته الثانية إلى السعودية بعد حفل موسم الرياض، ديسمبر 2022، على مسرح أبو بكر سالم، مثنيًا على حفاوة الاستقبال، والتفاعل الكبير الذي يحظى به دائمًا من الجمهور التوَّاق لمسرحه الفني.

ووعد طه بتقديم باقةٍ متنوِّعةٍ من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي تُترجِم عمق العلاقات الثقافية بين الشعبين الشقيقين.