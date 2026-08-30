المرة الأولى.. كومو يعود بنقاط نابولي

مُني فريق نابولي الأول لكرة القدم بهزيمة أولى له على الإطلاق أمام كومو بين جماهيره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وجاءت بنتيجة 1ـ2 الأحد في المرحلة الثانية من الموسم الجديد.

ضد فريق فاجأ الجميع الموسم الماضي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعًا على حساب العملاقين ميلان ويوفنتوس ومن خلفهما أتالانتا، خرج نابولي خاسرًا للمرة الأولى على أرضه في الزيارة الرابعة عشرة لكومو إلى ملعب الفريق الجنوبي ضمن منافسات الدوري.

وفاز نابولي بالمواجهات الـ12 الأولى بين الفريقين على أرض وصيف بطل الموسم الماضي، قبل أن يتعثر للمرة الأولى في أوائل نوفمبر الماضي بالتعادل السلبي.

وتقدم كومو عن جدارة عبر الكرواتي مارتين باتورينا الذي استلم الكرة من السنغالي آسان دياو وظهره للمرمى، فقام بالالتفاف قبل أن يسددها في الشباك «17».

ورد نابولي، بقيادة مدربه الجديد ماسيميليانو أليجري الذي خرج منتصرًا من اختباره الأول ضد جنوى «2-0» في المرحلة الافتتاحية، بهدف التعادل عبر الدنماركي راسموس هويلوند الذي موّه بأنه سيمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها بين غابة من السيقان إلى الشباك «30».

لكن بخطأ فادح من الكاميروني فرانك أنجيسا إلى الكوسوفي أمير رحماني، عاد كومو إلى المقدمة بعدما قطع باتورينا الكرة قبل أن يمررها إلى اليوناني أناستازيوس دوفيكاس الذي سددها في الشباك «34».

وعلى الرغم من التبديلات الخمسة التي أجراها أليجري في الشوط الثاني، بينها نزول البلجيكي كيفن دي بروين بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق كومو الفوز الأول بعدما اكتفى بالتعادل افتتاحًا على أرض أودينيزي «1ـ1».

وتأتي هزيمة فريق أليجري قبل زيارة شاقة السبت المقبل إلى ميلانو لمواجهة إنتر حامل اللقب الذي يحل لاحقًا الأحد ضيفا على كالياري.