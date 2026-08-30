تغريدات إكس

مقال اليوم لتغريدات إكس. اخترت بعضًا مما أعجبني منها، وعلى ذكر الإعجاب، اكتشفتُ أنه لا يُعبِّر بالضرورة عن ذوقٍ، أو ميلٍ لأمرٍ محدَّدٍ، وأن ما يُحدِّد ذلك أولًا الحالةُ النفسية، أو المزاجية! وسبق أن لاحظت ذلك في نفسي وأنا أختار التغريدات، فإن كنت سعيدًا، أختار التغريدات المتفائلة والطريفة، وإن كنت حزينًا، أو متضايقًا، أختار التغريدات التي تُعبِّر عن ضيق النفس، أمَّا إذا كان ذلك مع نزول الراتب، فأختار تغريداتٍ عن «البيزنس» وفوائد التجارة!

وأبدأ بأول تغريدةٍ، وهي داود الشريان عن المسلسلات العربية. التغريدة لامست عندي تساؤلًا قديمًا عن جودة المسلسلات الأمريكية، بينما بالكاد نحصل كل عامٍ على مسلسلٍ عربي واحدٍ جيدٍ: «الأفلام الأمريكية مليئة بالقتل والعصابات والجريمة المنظَّمة والمطاردات والدم والجنس، لكنها تقدم ذلك بوصفه صناعةً للخيال والإثارة، لا صورةً كاملةً للمجتمع الأمريكي. بعض المسلسلات العربية يفعل العكس، يدَّعي نقل المجتمع، ثم يصنع له صورةً افتراضيةً لا تشبه واقعه، فلا هو ذهب بعيدًا في الخيال، ولا اقترب بما يكفي من الحقيقة، لا طال عنب الشام ولا بلح اليمن».

سند حمدان غرَّد عن النجاة المتخفية في هيئة خيبةٍ. التغريدة مترجمةٌ من الأدب الياباني: «إذا فاتتك الحافلة.. فربما نجوت من حادثٍ، وإذا تم رفضك، فربما تم إنقاذك من مكانٍ لا يشبهك، وإذا رحل أحدهم، فربما كان يفسح الطريق لمَن يستحق البقاء. ليست كل الخسارات عقابًا، ولا كل الطرق المغلقة نهاية. أحيانًا الحياة تحميك بطرقٍ تبدو في البداية وكأنها سوء حظ. ثق بالمنعطفات التي لم تفهمها بعد، فبعض النجاة تأتي متخفية في هيئة خيبة».

في حين غرَّد حساب الهضبة بحكايةٍ قصيرةٍ عن لغة المال: «سيدة قالت لمحامٍ بعد أن كسبت قضيتها: كيف أشكرك؟ فرد عليها: منذ أن اخترع البشر النقود لم يعد لشكرك قيمة».

يقال إن من صفات نقي السريرة حبه رؤية غيره في أحسن حالٍ. هذه تغريدةٌ من حساب روائع الأدب الروسي ذكَّرتني بأنقياء السريرة، وهي اقتباسٌ من الروسية بيلا أخمدولينا: «أنا على يقين أن السمة الأساسية للشخص الموهوب، هي أن يشعر فورًا بموهبة الشخص الآخر و يحبها، ومتأكدةٌ من أن الحقودين كلهم عديمو الموهبة».

عندما أفكر في الحياة أجد غرائبَ وعجائبَ، وسبق وقرأت ما معناه، أن المطر الذي يلعنه البحَّارة، هو نفسه الذي يتمنَّاه المزارعون. مشكلةٌ ما عندك قد تكون فائدةً لغيرك، فالمشكلات شكلٌ من أشكال عمل المحامين، والأمراض هي التي تعطي الأطباء وظائفهم. هذه تغريدةٌ طريفةٌ عن أطباء الأسنان وعياداتهم: «قبل أن تفرّش أسنانك تذكر أن هناك طبيب أسنانٍ لديه عائلة ليطعمها».