مارتينيلي يقترب من الهلال.. أين يلعب سامرفيل؟

مع اقتراب نادي الهلال من ضمِّ البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح أيسر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، وفقًا لتقارير صحافية بريطانية، يبرز تساؤل حول كيفية توظيفه إلى جانب الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

وارتبط البرازيلي أساسًا بمركز الجناح الأيسر ولعب فيه الغالبية العظمى من مبارياته، حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، وهو المركز الذي يشغله سامرفيل مع الهلال.

وخلال المباريات الثلاث الأولى للفريق العاصمي في دوري روشن السعودي، أسند المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مركز الجناح الأيسر إلى سامرفيل، القادم عبر نافذة الانتقالات الحالية من وست هام الإنجليزي.

ويفتح اكتمال صفقة ضم مارتينيلي الباب أمام توظيف اللاعب الهولندي في مكان آخر يتيح وجوده إلى جانب الجناح البرازيلي ضمن تشكيل «الأزرق».

وتُقدِّم مسيرة سامرفيل ما يدعم هذا الخيار، إذ لم يرتبط بمركز واحد طوال مسيرته، بل تنقّل بين الجناحين، كما أدى أدوارًا أكثر مركزية خلف المهاجم، ما يمنح مدربيه مساحة لتغيير موقعه حسب احتياجات التشكيل وطبيعة المهام المطلوبة منه.

وحسب «ترانسفيرماركت»، بدأ سامرفيل مسيرته في الفئات السنية لاعبًا في مركز الجناح الأيمن. ويوثّق الموقع مشاركاته مع فرق الناشئين والشباب في فينورد الهولندي، وكذلك خلال فترتي إعارته إلى أدو دين هاج ودوردريخت، في هذا المركز.

وتعود أول مباراة موثقة لسامرفيل في مركز الجناح الأيسر على «ترانسفيرماركت» إلى 11 نوفمبر 2020، بقميص فريق ليدز يونايتد الإنجليزي تحت 23 عامًا، الذي كان يشرف عليه آنذاك المدرب مارك جاكسون.

واستخدمه جاكسون جناحًا أيسر للمرة الأولى في تلك المباراة، التي انتهت بخسارة ليدز 0ـ3 أمام بلاكبول ضمن بطولة كأس دوري كرة القدم الإنجليزية المخصصة لتلك الفئات.

ومنذ ذلك الظهور، توزّعت مشاركات سامرفيل بين الطرفين، مع حضور أكبر على الجهة اليسرى. واستمر هذا التنقل بعد تصعيده إلى الفريق الأول، إذ استخدمه المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، صاحب قرار تصعيده، وخليفاه الإسباني خافي جارسيا والأمريكي جيسي مارش، على الجبهتين.

لكن حتى بداية موسم 2023ـ2024، ظل الجناح الأيمن مركزه الأساسي، قبل أن يتغير أسلوب توظيفه مع وصول المدرب الألماني دانييل فاركه إلى ليدز يونايتد.

وفي سبتمبر 2023، نقل الصحفي البريطاني فيل هاي أن فاركه يرى سامرفيل أقرب إلى لاعب الوسط الهجومي رقم 10، منه إلى الجناح، وجاء الهولندي ضمن عدة أسماء جرّبها المدرب في هذا الدور.

ومع وصول السورينامي يويل بيرو، القادر على اللعب رأس حربة ومهاجمًا مساندًا، في الصيف ذاته، اتجه فاركه إلى صيغة أخرى في توظيف سامرفيل، مبقيًا إيّاه على الجناح، الأيسر أو الأيمن، مع منحه حرية أكبر في التحرك إلى العمق بدل الالتزام بالخط.

وخلال أكتوبر 2023 ظهرت فاعلية هذا التغيير، حين سجّل سامرفيل 5 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات فقط، ليفوز بجائزة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين، برز سامرفيل جناحًا يبدأ من الطرف ثم يدخل إلى العمق للتسديد وصناعة الخطورة، تلبيةً لمتطلبات الكرة الحديثة. وأصبح حضوره على الجهة اليسرى أكبر، مستفيدًا من قدمه اليمنى في الدخول إلى العمق ومواجهة المرمى.

وفي حديث نشره وست هام، ناديه التالي، في 28 مارس 2025، تحدث سامرفيل عن تنقله بين المراكز، وقال: «أعتقد أن كل نادٍ يختلف عن الآخر، وربما يعود الفضل في ذلك إلى المدربين الذين درّبوني على أسلوب لعب معين، وهو ما ساعدني في مسيرتي. أراد مدرب من ليدز يونايتد أن ألعب صانع ألعاب أكثر، بينما يريد مدربنا جراهام بوتر أن أكون جناحًا أيسر وأن أكون أفضل لاعب في المواجهات الفردية».

وعلى الرغم من تثبيت وست هام سامرفيل جناحًا أيسر في غالبية الوقت، تكشف مسيرته عن استمرار قدرته على أداء الدور ذاته من الجهة المقابلة، وهو ما ظهر في كأس العالم 2026، حين خاض جميع مبارياته مع هولندا جناحًا أيمن.

وتتيح هذه المرونة خيارًا لتوظيف مارتينيلي وسامرفيل معًا في تشكيل الهلال، بوجود الأول على الجهة اليسرى، والآخر على الجهة الموازية.