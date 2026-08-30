«الدرة».. الأعمال الإنشائية تشارف على الاكتمال

شارفت أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية «الدرة» في الرياض على الاكتمال استعدادًا لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

ومن أبرز مستجدات أعمال التطوير الإنشائية تم تركيب المقاعد الجديدة واكتمال أعمال العازل الزجاجي بالمقصورة الرئيسة إلى جانب بدأ العمل الفعلي في تركيب المقاعد الخضراء الجديدة لتزين المدرجات.

ويظهر فيديو بثته وزارة الرياضة تنفيذ سقف حديث ومتطور يغطي المدرجات ويوفر بيئة مثالية ومريحة للجماهير، مع إضفاء طابع معماري فريد على الملعب.

كما شملت أعمال التطوير إنشاء ملاعب كرة قدم جانبية وغرف اللاعبين ومرافق مساندة ترفع من كفاءة المدينة الرياضية بالكامل. وتم رفع وتركيب الشاشة الرئيسية الكبرى وعالية الدقة والتي ضمت 24 عارضة رفع.

وكانت وزارة الرياضة أغلقت الملعب الذي يسع لأكثر من 70 ألف متفرج ومن المقرر افتتاحه رسميًا في نوفمبر المقبل، حيث تنتهي كافة أعمال التطوير الإنشائية ليكون الملعب في أتم الجاهزية لاستقبال الوفود والبطولات.

وسيكون الملعب بحلته الجديدة مسرحًا لأبرز المواعيد الكروية القارية والعالمية المتمثلة في كأس أمم آسيا 2027 «يناير - فبراير 2027» حيث يحتضن الملعب رسميًا مباراة الافتتاح والمباراة النهائية للبطولة.