مارتينيلي خارج حسابات الكلاسيكو

خرج البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، من حسابات الهلال في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، المؤجَّلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البرازيلي خرج من حسابات الأزرق العاصمي بسبب ضيق وقت تسجيله قبل اللقاء المرتقب.

وأتمَّت الإدارة الهلالية اتفاقها مع أرسنال ومارتينيلي على جميع البنود، ليُمثِّل اللاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُنتَظر أن يخضع البرازيلي للفحص الطبي في الرياض، العاصمة السعودية، إذ يجري ترتيب رحلة وصوله خلال اليومين المقبلين.

وانضم مارتينيلي إلى أرسنال، يناير 2019، قادمًا من إيتوانو البرازيلي، وفرض نفسه تدريجيًّا ضمن عناصر الفريق قبل أن يصبح أحد أبرز خياراته الهجومية خلال الأعوام الماضية. ويمتدُّ عقده مع النادي اللندني حتى صيف 2027.