قبل مواجهة النصر في القمة الصفراء.. الاتحاد يقترب من 2.. و5 بدلاء

وضعت إدارة نادي الاتحاد قائمةً بديلةً لصفقات الفريق الأول لكرة القدم بالتزامن مع تقدُّم مفاوضاتها لاستقطاب الياباني ريتسو دوان، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، والجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نيس الفرنسي، قبل نحو أسبوع على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المفاوضات مع دوان وبوداوي قطعت شوطًا متقدِّمًا، وأن الإدارة الاتحادية تقترب من حسم الصفقتين، لكنْ ضيق الوقت دفعها إلى تجهيز خيارات أخرى في المركزين من أجل ضمان عدم الدخول في الأيام الأخيرة من السوق دون بدائل جاهزة.

وبيَّنت أنه في حال التعاقد رسميًّا مع اللاعب الياباني، سيرتدي قميص «النمور» لمدة ثلاثة مواسم رياضية.

ويأتي التحرُّك الاتحادي قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، في وقت تسابق فيه الإدارة الزمن لاستكمال احتياجات الفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

وفي مركز الجناح، وضع الاتحاد التشيلي داريو أوسوريو، لاعب ميتيلاند الدنماركي، ضمن الخيارات البديلة في حال تعثر الاتفاق النهائي مع دوان، فيما طُرِحَ اسم الجزائري رياض محرز في دائرة النقاش، لكنَّ المصادر وصفت إمكانية التوجُّه إليه بـ «الضعيفة جدًّا».

أمَّا في وسط الملعب، فتظلُّ أولوية الإدارة الاتحادية التعاقدُ مع بوداوي مع وجود عدد من الأسماء البديلة على الطاولة، يتقدَّمها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السابق، والبلجيكي نيكولاس راسكين، إلى جانب اللوكسمبورجي لياندرو باريرو، لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي سبق لـ «الرياضية» الإشارة إلى دخوله ضمن اهتمامات النادي.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» كشف عن تقدُّم مفاوضات الاتحاد مع دوان، إذ وصلت المحادثات مع اللاعب وناديه إلى مراحل متقدِّمة، بالتوازي مع استمرار العمل على صفقة بوداوي.