بيجولا تتخطى إيلينا

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنَّفة الثالثة عالميًّا، إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها على الرومانية إيلينا جابرييلا روسه بمجموعتين دون مقابلٍ، الأحد.

وحسمت بيجولا المواجهة، التي احتضنها ملعب آرثر آش، 6ـ3 و6ـ2 خلال ساعةٍ و23 دقيقةً بعد أن نجحت في كسر إرسال منافستها مرتين في كل مجموعةٍ.

واعترفت الأمريكية، البالغة 32 عامًا، بشعورها بالتوتر في بداية مشوارها بالبطولة، وقالت عقب المباراة: «نعم، كنت متوترةً جدًّا اليوم، فالدور الأول في إحدى البطولات الكبرى يكون دائمًا صعبًا».

وعن خوضها أولى مباريات هذه النسخة على الملعب الرئيس، ذكرت: «إنه شرفٌ أن أحظى بهذا الامتياز، وأن أدخل إلى ملعب آش في يوم الافتتاح لخوض المباراة الأولى. إنه أمرٌ مذهلٌ».

وتبحث بيجولا عن باكورة ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد أن بلغت نهائي «فلاشينج ميدوز» عام 2024، وخسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي أنهت مشوارها أيضًا عند نصف النهائي في النسخة الماضية.

وفي بقية المواجهات، عبرت الإيطالية جازمين باوليني إلى الدور الثاني عقب فوزها على السلوفينية فيرونيكا إيرجافيتس 6ـ3 و3ـ6 و6ـ4، فيما ودَّعت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المنافسات إثر خسارتها أمام الأوزبكستانية كاميلا راخيموفا 6ـ7 و2ـ6.