بعد 11 عامًا.. القادسية يجدد انتصاره على الفيصلي

حقَّق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تاريخيًا والأول منذ 11 عامًا على الفيصلي ضمن بطولة دوري المحترفين، مسقطًا «عنّابي سدير» بنتيجة 3ـ1، مساء الأحد، في مباراة احتضنها ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، لحساب الجولة الرابعة.

وكان القادسية الطرف البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيجي الذي أحرز هدفًا في الدقيقة الخامسة.

وسريعًا أدرك الضيوف التعادل عن طريق المدافع السنغالي عبد الله سيك، الذي هزّ شباك «بنو قادس» في الدقيقة 12، محبطًا فرحة للمنافس دامت 7 دقائق فقط.

ورفض أصحاب الضيافة إنهاء الشوط الأول متعادلين، وتمكنوا من استعادة تقدمهم بهدف ثانٍ أحرزه محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، في الدقيقة 30.

وتوسَّع الفارق في الدقيقة 56 بهدف عكسي أحرزه محمد الشنقيطي، ظهير أيسر الفيصلي، بالخطأ في مرمى فريقه بعد رأسية من إبراهيم محنشي، مدافع القادسية.

وحافظ القادسية على الفارق حتى نهاية المباراة، ليسجل انتصارًا جديدًا أمام الفيصلي الذي التقاه 15 مرة ضمن منافسات دوري المحترفين.

ولم يسبق للفريق الشرقاوي الفوز على الفيصلي في البطولة التي انطلقت صيف 2008 سوى مرة واحدة قبل هذا الانتصار، عندما تغلب عليه بهدف نظيف، 22 أغسطس 2015.

وبين الفوز الحالي والسابق للقادسية، تواجها 9 مرات في «المحترفين» وحقق الفيصلي 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط، فيما استمر الفيصلي بنقطة واحدة متذيلًا الترتيب.