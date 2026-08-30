سوليناس: الفيصلي يستهدف النجاة.. والقادسية طموحه الدوري

لفت الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى التباين في الأهداف بين «عنَّابي سدير» والقادسية، مؤكدًا اختلاف طموحات الطرفين، عقب المواجهة التي جمعتهما، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى قدساويًّا 3ـ1، قال سوليناس: «كنا نعلم منذ البداية أن المباراة أمام القادسية ستكون صعبةً، خاصَّةً أنه ينافس على لقب الدوري، بينما نفكر نحن حاليًّا في هدف البقاء، وهذا يعكس الفارق في الطموحات بين الفريقين».

وأضاف: «في الشوط الأول تقاسمنا الأفضلية، لكن في الثاني ظهر تفوق القادسية من خلال جودة العناصر، وخبرة اللاعبين».

ونوَّه المدرب الإيطالي إلى مرور فريقه بظروفٍ، وصفها بالصعبة قائلًا: «الفيصلي يمرُّ بظروفٍ صعبةٍ، ولم نخض المباراة بصفوفٍ مكتملةٍ، ونتأثر بذلك».

وفتح الباب أمام إبرام صفقاتٍ جديدةٍ بالقول: «لا يزال هناك وقتٌ لتدعيم صفوفنا بعناصرَ جديدةٍ، والإدارة تعمل على قدمٍ وساقٍ من أجل تعزيز الفريق».

وذكر في ختام حديثه: «مع اكتمال صفوف الفريق، وانضمام العناصر الجديدة، سنرى الفيصلي بصورةٍ أفضل مما هو عليه الآن».

وخسر الفيصلي ثلاث مبارياتٍ، وتعادل في واحدةٍ، ويتذيَّل حاليًّا جدول ترتيب الدوري بنقطةٍ واحدةٍ.