«النيران الصديقة» تسقط فالنسيا أمام ديبورتيفو

تغلب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأول لكرة القدم على ضيفه فالنسيا 3ـ1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد.

و استفاد ديبورتيفو من هدف مبكر سجله عن طريق سيزار تاريجا، لاعب فالنسيا، بطريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 13، وبعد 4 دقائق ضاعف الجابوني بيير إيميرك أوباميانج النتيجة، بهدف ثانٍ من هجمة مرتدة سريعة.

وقلص النيجيري عمر صادق الفارق للضيوف فالنسيا بهدف أول سجله في الدقيقة 26، لكن أصحاب الأرض استفادوا من هدف سجله الفرنسي مختار دياخابي في مرمى فريقه فالنسيا بطريق الخطأ عند الدقيقة 59.

وشهدت المباراة طرد أدريا ألتيميرا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد حصوله على إنذارين في دقيقة واحدة.

ورفع هذا الفوز رصيد ديبورتيفو لاكورونيا إلى 5 نقاط في المركز السابع، ليواصل الفريق العائد لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز، نتائجه الجيدة، أما فالنسيا يعاني مع البداية المتعثرة ليكون في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.