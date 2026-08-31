رودجرز: الفيصلي صعّب المباراة.. وكينيونيس هداف الدوري مجددا

اعترف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بمواجهة لاعبيه صعوبة في حسم الانتصار أمام الفيصلي، الأحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إهدارهم فرصة الفوز عليه بنتيجة أكبر.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت قدساوية بنتيجة 3ـ1 ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي قال المدرب: «درسنا الخصم جيدًا قبل المباراة، وكنا نعلم أنه سيدخلها بثقة كبيرة بعد صعوده. المباراة جاءت صعبة كما توقعنا».

وأضاف: «أحيّي اللاعبين وأقدّر ما بذلوه من جهد وما تحمّلوه من مشقة خلال المباريات الماضية في ظل الأجواء الحارة والرطوبة، وأشكرهم على ما قدّموه».

واختص المدرب الإيرلندي الشمالي المدافع إبراهيم محنشي بالثناء، قائلًا: «إبراهيم كان على قدر المسؤولية، شارك اليوم ودافع وسجل، وأحب أن أشكره على ما قدمه».

وتابع: «لسوء الحظ لم نسجل أكثر من ثلاثة أهداف، لكن في ظل هذه الأجواء الصعبة لا يمكنني انتقاد اللاعبين على إهدار الفرص».

وعن غياب أهداف المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس، قال رودجرز: «خوليان يعمل بجد واجتهاد، ولم يكن محظوظًا في مباراة اليوم».

وأردف: «عملت مع مهاجمين كثيرين، لكن خوليان هو الأكثر تحديًا لنفسه، وأعتقد أنه سيكون هدافًا هذا الموسم أيضًا، كما كان في الموسم الماضي».

وبالفوز على الفيصلي، رفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط جناها من 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.