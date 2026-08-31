إنتر يحقق الانتصار الثاني تواليا

حقق فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم فوزه الثاني تواليًا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الأحد.

وبعدما تغلب افتتاحًا على مونتسا 4-1 بين جماهيره، عاد إنتر من ملعب كالياري منتصرًا لكن هذه المرة بهدف وحيد سجله باكرًا بتسديدة بعيدة من التركي هاكان تشالهان أوجلو بعد تمريرة من نيكولو باريلا «9».

وبتحقيقه فوزه الخامس تواليًا على كالياري والعاشر في آخر 11 مواجهة بينهما في الدوري في سلسلة من دون هزيمة، تحضر إنتر بشكل جيد لاختباره الصعب السبت المقبل حين يستضيف نابولي.