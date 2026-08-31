مارسيليا رابع ضحايا موناكو

تابع فريق موناكو الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية، وحقق فوزه الرابع في مختلف المسابقات بتغلُّبه على ضيفه مارسيليا 2ـ0، الأحد، في قمة المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبدأ فريق الإمارة بثلاثة انتصاراتٍ، أمَّنت تأهله إلى دور المجموعة الموحَّدة من مسابقة «كونفرانس ليج»، وثلاث نقاطٍ في المرحلة الافتتاحية من الدوري، رفعها إلى ستٍّ في الصدارة التي أمَّنها في ختام مباريات المرحلة بوصفه الفريق الوحيد الذي حقق انتصارين.

وحقق موناكو فوزه الثاني تواليًا في مواجهاته مع مارسيليا، كلاهما في الإمارة، وهذه المرة بفضل هدفَي الألماني باريس برونر في الدقيقتين 13 و54.

أمَّا مارسيليا، فلم يتمكَّن من البناء على فوزه العريض أمام ستراسبورج 4ـ0 افتتاحًا بقيادة المدرب برونو جينيزيو الذي جاء خلفًا للسنغالي حبيب بي.

وفي لقاءٍ آخر، ألحق باريس أف سي الخسارة الأولى بضيفه نيس، وجاءت بنتيجة 3ـ0، ليسجل فوزه الأول بقيادة الإنجليزي ليام روسينيور، مدربه الجديد.

وأهدى المالي لاسين سينايوكو «21 من ركلة جزاءٍ»، والجزائري سمير شرقي «51» والبديل فانسان ماركيتي «89» الفوز الأول للفريق الباريسي الذي تعادل سلبًا في المباراة الافتتاحية مع تروا.

وتُعدُّ الانطلاقة جيدةً لباريس أف سي على أرضه حيث اكتفى بسبعة انتصاراتٍ فقط في الموسم الماضي على ملعب جان بوان.

وافتتح سينايوكو القادم من أوكسير، التسجيل بعد 21 دقيقةً من ركلة جزاءٍ، قبل أن يضيف شرقي الثاني بتسديدةٍ زاحفةٍ إثر تمريرةٍ من مواطنه إيلان قبال «51».

وأنهى البديل ماركيتي الأمور بالثالث بعد ست دقائق من دخوله بتسديدةٍ قويةٍ من داخل المنطقة «89».

في حين تجمَّد رصيد نيس عند نقطةٍ واحدةٍ بعد تعادله الافتتاحي مع لوريان، علمًا أن الفريق كان قد تفادى الهبوط في الموسم الماضي بعد تفوُّقه على سانت إيتيان في ملحق الصعود والهبوط.

وخطف رين فوزًا قاتلًا من ضيفه لومان، الصاعد حديثًا، 3ـ2.

وعلى الرغم من تقدُّم رين بهدفَي إستيبان لوبول في الدقيقة 5، وفالنتان رونجييه «26» إلا أن لومان تمكَّن من العودة عبر لويس مافوتا «30 و54 من ركلة جزاء»، لكنَّ لوبول أهدى أصحاب الأرض الفوز الأول الموسم الجاري عبر ركلة جزاءٍ في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان لومان يُمنِّي النفس في تجاوز أول مرحلتين دون خسارةٍ، لكنَّ رصيده تجمَّد عند نقطةٍ واحدةٍ.