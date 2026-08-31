ديوكوفيتش يودع مبكرا منذ 20 عاما

خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته في مباراة ماراثونية تعرض خلالها لوعكة صحية أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني 6ـ7 «5ـ7» و7ـ5 و6ـ4 و2ـ6 و1ـ6 الإثنين.

ولم يسبق لديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا سابقًا والخامس حاليًا، أن ودّع إحدى بطولات الجراند سلام من الدور الأول منذ 20 عامًا، وتحديدًا منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2006.

ووضعت الخسارة أمام المصنف 49 عالميًا، حدًا لسلسلة انتصارات ديوكوفيتش في الدور الأول في البطولات الأربع الكبرى التي بلغت 78 فوزًا تواليًا، وهي سلسلة تعود بدايتها إلى خسارته أمام الأمريكي بول جولدشتاين في أستراليا 2006.

قال ديوكوفيتش الذي عانى من الإصابة في المراحل الأخيرة من المباراة :«أعتقد أنه كان من الواضح أنني مررت بشعور مريع داخل الملعب».

وأضاف: «للأسف، هذه مشكلة أواجهها في كل مباراة تقريبًا هذا العام، إذ أعاني من التقيؤ، وهي مشكلة جدية، ثم يبدأ جسدي كله في الانهيار، حيث تداهمني التشنجات والآلام».

وتابع قائلًا «خذلني ظهري وكذلك كتفي، ولم أتمكن من حسم المباراة».

ويُقلل هذا الخروج المبكر من فرص ديوكوفيتش، البالغ 39 عامًا، في تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى.

وظهر الصربي المتوج بلقب فلاشينج ميدوز أربع مرات «2011 و2015 و2018 و2023» بصورة متواضعة قبل أسبوعين في مباراته التحضيرية الوحيدة في سينسيناتي، حيث خسر في الدور الأول أيضًا في ظل حرارة شديدة.

في فلاشينج ميدوز، لم يسبق لديوكوفيتش أن خسر في الدور الأول خلال 19 مشاركة، حيث يعود آخر خروج له من مباراته الافتتاحية في إحدى بطولات الجراند سلام إلى 2006 في ملبورن.

واستهل البطل السابق الروسي دانييل مدفيديف الثامن عالميًا مشواره بفوز مريح على الفرنسي أوجو جاستون 6ـ4 و6ـ2 و6ـ4.

وأنقذ الكرواتي دينو بريزميتش نقطتين لحسم المباراة في طريقه لتحقيق الفوز على الكازاخستاني ألكسندر شيفتشينكو 2ـ6 و6ـ3 و6ـ3 و5ـ7 و7ـ5، في حين احتاج الإسباني خاومي مونار إلى ما يقرب من خمس ساعات ليفوز على الفرنسي تيرينس أتمان 6ـ7 «5ـ7» و3ـ6 و6ـ1 و7ـ6 «7ـ4» و7ـ5.

وانسحب الكرواتي مارين تشيليتش، المتوج باللقب 2014، بسبب الإصابة، والنرويجي كاسبر رود، وصيف نسخة 2022 والذي كان قد شارك في منافسات الزوجي المختلط الأسبوع الماضي لعدم تعافيه بشكل كاف من إصابة في الظهر لخوض منافسات الفردي.

ولدى السيدات، تغلبت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة عالميًا، على توتر الدور الأول وتجاوزت الرومانية إيلينا جابرييلا روسه 6ـ3 و6ـ2 مفتتحة المنافسات على ملعب آرثر آش.

ونجحت بيجولا في كسر إرسال منافستها الرومانية مرتين في كل مجموعة في طريقها إلى الفوز خلال ساعة و23 دقيقة.

لكن المهمة لم تكن بالسهولة التي توحي بها النتيجة، إذ شعرت اللاعبة البالغة 32 عامًا بضغط خوض أول مباراة على الملعب الرئيس الضخم للبطولة.

وتسعى بيجولا إلى إحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى. كانت الأقرب إلى ذلك عندما بلغت نهائي فلاشينج ميدوز 2024 قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، كما سقطت أمام اللاعبة عينها في نصف النهائي العام الماضي.

ومُنيت المخضرمة الامريكية فينوس وليامز، المصنفة 615 عالميًا، التي شاركت ببطاقة دعوة بهزيمة جديدة في الدور الأول، وهذه المرة أمام مواطنتها صوفيا كينين «110» بنتيجة 2ـ6 و6ـ7 «6ـ8».

لم تفز المصنفة الأولى عالميًا سابقًا بأي مباراة في البطولات الأربع الكبرى منذ أكثر من خمسة أعوام، وتحديدًا منذ بطولة ويمبلدون 2021 حين بلغت الدور الثاني. مذاك شاركت في منافسات الفردي في 6 بطولات للجراند سلام وخرجت من الدور الأول في كل مرة.

وفي عمر السادسة والأربعين، خسرت فينوس حتى الآن 14 مباراة تواليًا، حيث لا تزال تحصل بانتظام على بطاقات دعوة.