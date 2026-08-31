الهلال والأهلي المواجهة الأغلى في السعودية

صعد فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى صدارة ترتيب أعلى الأندية من ناحية القيمة السوقية، في دوري روشن السعودي، بعد إتمام تعاقده مع الإنجليزي أولي واتكينز، المهاجم الدولي، متجاوزًا الأهلي والقادسية، قبل أيام قليلة من إسدال الستار على «الميركاتو» الصيفي.

وبعد انضمام واتكينز، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفريق الهلال إلى 200,125,000 يورو، متفوقًا بفارق ضئيل على الأهلي، الذي تصل القيمة السوقية للاعبيه إلى 199,600,000 يورو، ما يجعل قمة الثلاثاء، بين الطرفين على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض المباراة الأعلى قيمة سوقية في موسم «روشن» الجاري، وفقًا للأرقام الحالية من موقع «ترانسفر ماركت» المختص بالأرقام والإحصاء.

وتصل قيمة واتكينز السوقية إلى 25 مليونًا، ما يضعه ثانيًا بين لاعبي الهلال مناصفة مع البرتغالي روبن نيفيش، وخلف الهولندي كريسينسيو سمرفيل، المنتقل من وست هام إلى القطب العاصمي في يوليو الماضي، والذي ارتفعت قيمته إلى 45 مليونًا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة.