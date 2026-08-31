واتكينز يتجاوز الاختبارات.. ويدخل قائمة الأهلي

تجاوز الإنجليزي والي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديد، اختبارات بدنية خضع لها، الأحد، في مركز «الماجدية الرياضي»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن واتكينز أصبح جاهزًا للدخول في قائمة مواجهة الأهلي «المؤجلة» من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الثلاثاء.

وبيّن المصدر أن واتكينز شارك في التدريبات المسائية، الأحد، بعد اجتيازه الفحص الطبي، والتوقيع الرسمي مع النادي العاصمي، على أن تكون مشاركته أساسيًا أو في قائمة البدلاء وفق احتياجات الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق.

إلى ذلك يعقد الإيطالي إنزاجي مؤتمرًا صحافيًا عند الـ 06:00 مساء الإثنين في قاعة المؤتمرات بمركز «الماجدية الرياضي» للحديث عن مواجهة الأهلي.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري «روشن» برصيد 9 نقاط، خلف النصر بفارق ثلاث نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة.