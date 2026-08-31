القادسية يفحص سانجاري.. والكرواني إلى بنفيكا

يصل الفرنسي مامادو سانجاري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحت 21 عامًا لكرة القدم إلى الدمام خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا للفحص قبل توقيعه مع القادسية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن سانجاري البالغ من العمر 19 عامًا سيخضع للفحص في «جون هوبكنز» الراعي الطبي لنادي القادسية.

ويمثل لاعب الوسط المتقدم المولود في مالي، منتخب فرنسا للشباب وانضم إلى السيتي قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

من جهة ثانية، تجاوز المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر القادسية، الإثنين، الفحص الطبي مع بنفيكا البرتغالي تمهيدًا لانتقاله بنظام الإعارة موسمًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الكرواني سيصبح لاعبًا للنادي البرتغالي، بعد خروجه من الخيارات الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

وكان القادسية تعاقد مع الكرواني ابن الـ25 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية رحلته مع أوتريخت الهولندي، ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

يذكر أن الظهير الأيسر لعب الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ الكرواني مسيرته في الفئات السنية لنادي نيميجن الهولندي، وتدرج في مختلف مراحله حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى أوتريخت في صيف 2023، ويقضي معه ثلاثة مواسم.