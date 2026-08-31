«ليكيب»: بنزيما يعتزل.. ويبقى سفيرا

اتفق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، على إنهاء عقده بالتراضي مع إدارة ناديه، وفق صحيفة «ليكيب»، الإثنين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن علاقة مهاجم ريال مدريد وليون السابق، مع الإيطالي سيموني انزاجي مدرب الهلال، ليست على ما يرام.

وذكرت الصحيفة أن اعتزال بنزيما بشكل نهائي خيار يراوده على الرغم من تلقيه عروضًا لمواصلة مشواره الكروي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الفرنسي مستمر سفيرًا لدوري «روشن» حتى 2030، دون أي تأكيدات حول مشاهدته بقميص نادٍ سعودي آخر.

واستبدل انزاجي مهاجمه بنزيما خلال المواجهة الافتتاحية من دوري روشن السعودي أمام الفيصلي، ولم يكن الأخير راضيًا عن التبديل.

وتعاقد الهلال مع بنزيما في الفترة الشتوية الماضية قادمًا من الاتحاد، وارتدى قميصه في 16 مباراة بجميع المسابقات، سجل 10 أهداف، وصنع 5.