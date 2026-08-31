الريال يضم مارتينيز بـ 3 ملايين يورو

انضم الإسباني الشاب سيرجيو مارتينيز «19 عامًا» إلى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، قادمًا من نادي راسينج سانتاندر، في صفقة بلغت نحو 3 ملايين يورو بعقد يمتد حتى 2030، وفق ما أفاد الإثنين نادي سانتاندر.

وقال راسينج عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيدفع ريال مدريد كامل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب».

وسجّل مارتينيز ابن الـ 19 عامًا، هدفًا في مرمى فياريال في افتتاحية الدوري، لكن من المتوقع أن يلعب مع الفريق الرديف لريال مدريد في البداية.

وقد ضم ريال مدريد عدة لاعبين هذا الصيف، من بينهم العاجي يان ديوماندي، صاحب الرقم القياسي في الانتقالات بصفقة بلغت قيمتها 162 مليون دولار، بعد فشله في الفوز بأي لقب كبير لموسمين تواليًا.

واستهل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العائد إلى النادي الملكي الموسم بداية مثالية بثلاثة انتصارات تواليًا في «لا ليجا».