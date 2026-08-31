ثيا.. مراهقة تحول الخيال إلى واقع

تستعد الأمريكية ثيا فرودين «17 عامًا» لمشاركتها الأولى في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وهي المنافسة نفسها التي فازت فيها قدوتها سيرينا وليامز بستة ألقاب في منافسات الفردي.

وتخوض ثيا التجربة الأولى في ملاعب التنس بعد خمسة أعوام من تجسيدها لشخصية وليامز الشابة في موقع تصوير فيلم «كينج ريتشارد».

وكان عمر فرودين 12 عامًا عندما اختيرت لتكون البديلة في لعب التنس للممثلة التي جسدت شخصية سيرينا الشابة في الفيلم الذي أُنتج في2021، والذي تناول قصة صعود الشقيقتين وليامز من كومبتون إلى قمة عالم التنس.

وقد فاز ويل سميث بجائزة الأوسكار عن دوره في تجسيد شخصية والدهما ريتشارد وليامز.

وتستعد فرودين الآن لظهورها الأول في القرعة ‌الرئيسة لإحدى البطولات الأربع ‌الكبرى في فلاشيج ميدوز، بعد حصولها على بطاقة دعوة ‌خاصة ⁠بفوزها بالبطولة الوطنية ⁠التي نظمها الاتحاد الأمريكي للتنس للفتيات تحت 18 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتمثل مكافأتها في مواجهة المصنفة الثانية عالميًا إيلينا ريباكينا في الدور الأول.

وقالت فرودين لموقع بطولة أمريكا المفتوحة: «لم أحلم إلا بهذه اللحظات. وحقيقة وجودي هنا الآن، وقدرتي على عيش هذه التجربة في الواقع لا تزال تثير دهشتي بعض الشيء».

ولم يكن لدى اللاعبة المولودة في كاليفورنيا أي خبرة ⁠سابقة في التمثيل، لكنها بدأت لعب التنس في السادسة ‌من عمرها، وكانت بالفعل من أشد المعجبين ‌بسيرينا قبل حصولها على دور في الفيلم.

وتابعت فرودين قائلة: «كنت أعرف من هي قبل ‌دعوتي حتى لأداء الدور. أنا من أشد المعجبين بها، لطالما كنت ‌كذلك».

وأضافت: «تشرفت للغاية بلعب دور شخصية أعدها قدوتي وأعجب بها.. ما قدمته سيرينا لنا جميعًا هو شيء لا أستطيع حتى استيعابه».

وتركت هذه التجربة بصمتها على أسلوب لعب فرودين، إذ بدأت في تقليد ضربات اللاعبة التي حققت 23 لقبًا في البطولات ‌الأربع الكبرى بشكل طبيعي للغاية، لدرجة أن مدربيها اضطروا لمساعدتها على إعادة اكتشاف أسلوبها الخاص.

وتابعت : «اعتدت على ضرباتها بعض ⁠الشيء بعد انتهائي ⁠من التصوير. كان المدربون محبطين بعض الشيء تجاهي، لأنني بدأت ضرب الكرة مثلها بشكل طبيعي وتعلمت ضربة سيرينا الخلفية، وتقنيتها في استخدامها، لكنني حاولت العودة إلى ضرباتي الخاصة قدر الإمكان».

وطورت فرودين، التي وصلت إلى قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للناشئات العام الجاري، أسلوب لعب هجومي خاص بها.

ولم تلتق فرودين بقدوتها أبدًا، لكن سيرينا عادت إلى بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام، حيث تشكل مع شقيقتها فينوس ثنائيًا في زوجي السيدات، بعد أن لعبت أيضًا في الزوجي المختلط مع كارلوس ألكاراز.

وأردفت فرودين «أتمنى أن تتاح لي فرصة اللعب معهما أو مجرد مقابلتهما، أي شيء، سأغتنمها. سيكون ذلك أمرًا رائعًا، سيكون حلمًا».