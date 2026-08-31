بوسيتش يؤجل أجانب «الكلاسيكو»

أجل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اختيار العناصر الأجنبية الثمانية في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، الثلاثاء، «المؤجلة» من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، إلى نهاية تدريب الأثنين وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بوسيتش سيجري مناورة على كامل الملعب، في التدريب الأخير الإثنين، بمقر النادي في جدة، يطبق خلالها التكتيك والطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة، على أن يحدد بعدها، العناصر الأجنبية والمحلية التي ستغادر إلى الرياض.

ومن المنتظر أن تتجه حافلة النادي الأهلي، فور نهاية التدريب، نحو صالة الطيران الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، استعدادًا للمغادرة إلى الرياض.

وكان بوسيتش استبعد الثلاثي البرازيلي ويندرسون جالينيو وماتيوس جونسالفيس وريكاردو ماتياس، عن مواجهة الخلود الماضية، التي خسرها القطب الجداوي 1ـ3، وزج بالأوكراني أرتيم بوندارينكو في ظهوره الأول بعد إعلان التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل الأهلي المرتبة السابعة في قائمة ترتيب فرق دوري «روشن»، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.