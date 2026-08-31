النصر.. آنج يمنح 4 الضوء الأخضر

وافق الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على دخول الرباعي الشاب عبد الرحمن العتيبي، عواد أمان، سعد حقوي، والعراقي حيدر عبد الكريم، معسكر تحت 21 عامًا استعدادًا لمواجهة الجلبين، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن اللاعبين الأربعة سيعودون إلى تدريبات الفريق الأول بعد فراغهم من المشاركة مع زملائهم في فريق تحت 21 عامًا.

وأشار المصدر إلى أن آنج، سيفتح الليلة ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في قمة الجولة الخامسة من دوري «روشن».

وأراح المدرب الأسترالي، الفريق العاصمي 48 ساعة، بعد الفوز على التعاون الجمعة الماضي 2ـ1، في الجولة الرابعة، على أن يخضع الأساسيين لتدريبات استرجاعية، بعدها يبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة «12 نقطة»، بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية أمام الفتح 3ـ0، الرياض 4ـ0، الاتفاق 3ـ2، والتعاون 2ـ1.