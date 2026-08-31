أبو الشامات يوقع على المئوي الأول

سجّل محمد أبو الشامات، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الهدف رقم 100 في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بعدما هز شباك الفيصلي عند الدقيقة 30، الأحد، ضمن الجولة الرابعة.

ودخل الفريقان المواجهة بعدما شهدت المباريات الـ34 السابقة تسجيل 97 هدفًا، قبل أن يفتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي أهداف اللقاء عند الدقيقة الخامسة، رافعًا الحصيلة إلى 98.

وأحرز السنغالي عبد الله سيك هدف تعادل الفيصلي عند الدقيقة 12، ليحمل الرقم 99، ثم أعاد أبو الشامات التقدم إلى القادسية مسجلًا هدف المئوية.

وفي الشوط الثاني، رفع محمد الشنقيطي، مدافع الفيصلي، حصيلة الموسم إلى 101 هدف، بعدما أحرز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 56، مختتمًا أهداف انتصار القادسية 3ـ1.

وتوزعت أهداف النسخة الجارية بواقع 28 في الجولة الأولى، و21 في الثانية، و24 خلال المباريات الثماني التي لُعبت من الثالثة، و28 في الرابعة.

ووصل أبو الشامات إلى هدفه الثاني خلال الموسم، بعدما سبق له التسجيل أمام الشباب في الجولة الافتتاحية، التي انتهت بانتصار القادسية 3ـ1.