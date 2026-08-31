الرزيزاء يجتمع مع المسحل ساعتين.. ويلتقي 12 إدارة

عقد بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، الإثنين، اجتماعًا مع ياسر المسحل، نظيره المستقيل، استمر ساعتين في الرياض.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، بدأ الاجتماع عند الـ 12:00 ظهرًا، قبل أن يلتقي الرزيزاء مديري 12 إدارة ، بينهم الانضباط والحكام.

وأعقب الاجتماع جولة للرزيزاء اطلع خلالها على الإدارات ومقرات العمل، قبل أن يغادر المقر برفقة المسحل.

وأصبح الرزيزاء الرئيس الـ 12 للاتحاد السعودي منذ تأسيسه، بعد تزكيته رسميًّا رئيسًا، الأحد، لأربعة أعوام مقبلة.

وتعاقب على رئاسة الاتحاد السعودي 12 رئيسًا بين رسمي ومكلف، بدءًا من الأمير عبد الله الفيصل عام 1955، مرورًا بالأمير خالد الفيصل عام 1967، والأمير فيصل بن فهد 1972، والأمير سلطان بن فهد عام 1999، والأمير نواف بن فيصل عام 2011، وأحمد عيد عام 2012، وعادل عزت عام 2016، ونواف التمياط، الذي قاد الاتحاد بالتكليف أغسطس 2018، قبل انتخاب قصي الفواز رئيسًا في العام ذاته، وفي فبراير 2019 كلف لؤي السبيعي برئاسة الاتحاد حتى يونيو من العام ذاته.

وتسلَّم ياسر المسحل رئاسة الاتحاد في 2019، واستمر في منصبه سبعة أعوام حتى أغسطس 2026، قبل أن تنتقل الرئاسة إلى الرزيزاء، الذي زُكّي لقيادة مجلس الإدارة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.