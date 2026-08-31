توميتا يقود تجربة «أكل بلا قيود»

يقود الطاهي الياباني كينجو توميتا، تجربة تناول «الطعام بلا قيود» بخبرة أكثر من ثلاثة عقود في فنون الطهي، اكتسبها عبر مسيرة امتدت بين اليابان وإسبانيا ودبي وتايلاند وفيجي وموسكو والفلبين والمالديف.

وصقل الشيف الياباني مهاراته في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، وعدد من أفخم المنتجعات الفاخرة حول العالم.

وتعتمد فلسفته على ابتكار أطباق تنبع من الإلهام الفوري أكثر من الالتزام بالقوالب التقليدية، ما ينسجم مع مفهوم منتجع ذا نوتيلوس المالديفي القائم على تناول الطعام دون قيود أو قواعد.

في ذا نوتيلوس، لا توجد مواعيد ثابتة للوجبات، ولا ساعات إغلاق للمطابخ، ولا قوائم طعام جامدة، بل تُصمم التجربة بالكامل وفق رغبة الضيف ومزاجه واللحظة التي يعيشها بقيادة توميتا.