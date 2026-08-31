القدية تنضم إلى برنامج شركاء «Google Transit»

أعلنت شركة القدية للاستثمار انضمامها إلى برنامج شركاء Google Transit، لتجربة التنقل في مدينة القدية، من خلال دمج خدمات النقل وعرض المعالم الرئيسة في الوجهة ضمن خرائط Google، بما يتيح للزوار تخطيط رحلاتهم بسهولة والاستفادة من تحديثات مباشرة حول شبكة النقل العام المتنامية.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لالتزام شركة القدية للاستثمار بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتطوير تجربة زوار مدينة القدية، الوجهة العالمية الأولى التي تُبنى وفق مفهوم «قوة اللعب»، ويلتقي الترفيه والرياضة والثقافة في منظومة متكاملة تضم كذلك خيارات السكن والعمل والضيافة والتجزئة، ضمن بيئة حضرية ذكية ومستدامة.

ومن خلال التكامل مع Google Transit، سيتمكّن الزوار من الوصول إلى معلومات دقيقة حول مسارات الرحلات وخيارات التنقل منذ لحظة التخطيط للزيارة، بما يعزز سهولة الحركة داخل مدينة القدية ويرتقي بتجربة الوصول إلى أبرز الوجهات والمعالم.

وسيكون بمقدور الزوار والمستخدمين الوصول إلى إرشادات دقيقة عبر تطبيق خرائط Google عند البحث عن الوجهات التي تم افتتاحها حديثًا في مدينة القدية، وفي مقدمتها متنزّه «Six Flags مدينة القدية»، إلى جانب «أكواريبيا»، أكبر متنزّه مائي في منطقة الشرق الأوسط، كما توفر الخرائط تفاصيل شاملة حول خدمات ركن السيارات والتنقل التي تربط المواقف بكلا المتنزّهين، إضافة إلى ملعب الجولف العالمي من تصميم السير «نيك فالدو»، والمزمع افتتاحه قريبًا.

وستتيح المبادرة ظهور مسارات ومواعيد خدمة حافلات مدينة القدية، وهي خدمة الحافلات الكهربائية التي تربط مدينة القدية بمحطات مترو الرياض في محطتي stc في العليا وطريق جدة، ضمن خيارات النقل العام المتاحة عبر خرائط Google، وسيكون بمقدور الزوار تخطيط رحلاتهم إلى المدينة عبر الاطلاع على مسارات الحافلات ضمن منظومة نقل عام متكاملة، توفر تجربة تنقل سلسة وخيارات ربط مرنة مع مترو الرياض ومختلف خدمات النقل الجماعي الأخرى المتاحة.

ومع انتقال مدينة القدية إلى التشغيل الكلي لأسطولها الحديث من حافلات المدينة الكهربائية وحافلات النقل الترددي، ستسهم البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية في توفير معلومات تشغيلية فورية ودقيقة، تشمل التتبع المباشر لمواقع المركبات، وأوقات الوصول المتوقعة، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب مستويات الإشغال، الأمر الذي يُمكّن الزوار من اتخاذ قرارات تنقل أكثر كفاءة ومرونة خلال رحلاتهم.

وقال عبد الرحمن العلي، الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في شركة القدية للاستثمار: «صُممت القدية لتقدم تجارب متكاملة، بوصفها أول مدينة في العالم تُبنى وفق مفهوم قوة اللعب، وتعد التقنية عاملًا محوريًا لتحقيق هذه الرؤية، فمن خلال دمج شبكة النقل لدينا مع Google Transit، نوحد بين البيانات الفورية والابتكار الرقمي والتصميم المبني على احتياجات الزوار، بما يجعل التنقل إلى مدينة القدية وداخلها أكثر سهولة وذكاءً وترابطًا».

من جانبه، أوضح رود ستابلز، رئيس قطاع النقل في شركة القدية للاستثمار، أن سهولة الوصول إلى مدينة القدية والتنقل فيها تمثلان عنصرًا أساسيًا في التجربة التي يُعمل على تقديمها، وسيسهم التكامل مع Google Transit في تزويد الزوار بمعلومات واضحة ودقيقة، تتطور بشكل متزايد لتشمل البيانات الفورية، منذ بدء التخطيط للرحلة وحتى الوصول إلى الوجهة.

بدورها كشفت سارة جين ويليامز، مديرة شراكات المنتجات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Google عن أن الخرائط تساعد الأشخاص على فهم خيارات النقل المتاحة والتخطيط لرحلاتهم بثقة.

وقالت: «نتطلع إلى التعاون مع شركة القدية للاستثمار لإتاحة معلومات شبكة النقل العام المتنامية في مدينة القدية عبر خرائط Google، بما يجعل تخطيط الرحلات أكثر سهولة للزوار».

ودعمت شركة Artefact عملية انضمام شركة القدية للاستثمار إلى برنامج شركاء Google Transit الرسمي، من خلال توحيد بيانات جداول النقل الخاصة بمدينة القدية وفق معيار GTFS، وهو المعيار العالمي المفتوح المستخدم لمشاركة بيانات المسارات والمحطات والجداول الزمنية مع المنصات الخارجية، إلى جانب نشر البيانات عبر بوابة Transit وإجراء عمليات ضمان الجودة بالتعاون مع Google وفريق شركة القدية للاستثمار.