السيتي يتعاقد مع إلياس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي آلان إلياس، قادمًا من بالميراس بموجب عقد مدته خمسة أعوام، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هوجو فيانا، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في بيان: «إلياس لاعب مثير للغاية، ‌ونعتقد أنه ‌سيكون إضافة كبيرة للفريق ولقد ‌أظهر ⁠طوال مسيرته القصيرة ⁠حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته».

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع نحو 40 مليون يورو «47 مليون دولار» للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية ⁠النادي الذي يتخذ من ساو ‌باولو مقرًا له، ‌وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول.

وتعاقد السيتي ‌خلال فترة الانتقالات الصيفية مع إليوت ‌أندرسون، وخيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي، وجيريمي مونجا، وبيرس تشارلز.

وقال إلياس «لحظة لا تصدق بالنسبة لي مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ‌ألقاب على مدى 15 عامًا الماضية، هو أحد أكثر الأندية جاذبية ⁠في ⁠العالم للاعبين».

وأضاف: «جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى السيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي. أحب بالميراس، وسأظل أحبه دائمًا، لكن قرار الانضمام إلى السيتي كان سهلًا».