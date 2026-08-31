باركولا يقود هجوم ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادمًا ‌من باريس ‌سان جيرمان، ‌بطل ⁠أوروبا، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل ⁠إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب ‌البالغ ‌من العمر 23 ‌عامًا انضم في ‌صفقة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون جنيه إسترليني «162 مليون دولار»، ‌مع مبلغ مضمون يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال ⁠باركولا ⁠لموقع ليفربول الرسمي: «لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكنني سعيد للغاية اليوم لأنني أصبحت لاعبًا في ليفربول. كل ما أريده الآن هو النزول إلى أرض الملعب واللعب مع الفريق».