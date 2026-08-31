الثلاثاء.. الاتحاد يبدأ خطة النصر

يبدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أولى خطواته الإعدادية قبل مواجهة النصر، السبت، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويشهد المران تدريبات استرجاعية واستشفائية، بعد إجازة يومين، منحها الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، بعد التعادل السلبي أمام الفتح في الأحساء، السبت.

ويدخل الاتحاد المواجهة المقبلة بجاهزية تامة من خلال العناصر المحلية والأجنبية.

ويحتل الاتحاد المرتبة الخامسة في قائمة دوري المحترفين، برصيد 8 نقاط، بعد الفوز على القادسية 1ـ0 والحزم 3ـ2، والتعادل مع الخلود 1ـ1 والفتح دون أهداف.