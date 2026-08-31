إنزاجي: الجاهزية تحكم على واتكينز.. وبنزيما من عظماء الكرة

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إمكانية مشاركة المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز أمام الأهلي، الثلاثاء، في مباراة «الكلاسيكو» المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي الإثنين عن المواجهة، أن واتكينز، والمدافع حسان تمبكتي العائد من إصابة في القدم، تدرّبا مع الفريق الأحد وسيخوضان التدريب الأخير قبل «الكلاسيكو» وبناءً على مدى جاهزية كلٍ منهما ستتحدد مشاركته ضد الأهلي من عدمها.

وأثنى مدرب الهلال على المهاجم، المنضم أخيرًا من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: «أولي يمتلك خصائص عالية، نتابعه من العام الماضي، معجب بقدراته، ويجيد اللعب كرقم 9».

وتوقع الإيطالي مباراة صعبة، وأكد معرفته الجيدة بقيمة الأهلي، واعدًا بالدخول إلى المواجهة بكل قوة، مشيرًا إلى امتلاكه خطة ستساعد الفريق على الفوز. فيما أبدى رضاه عن أداء الهلال خلال المباريات الماضية، مٌرجِّحًا تحسّنه في المباراة المقبلة.

وذكر أن الأهلي يريد التعويض بعد خسارته الأخيرة من الخلود، مُستدرِكًا: «لكننا سنعطي كل ما لدينا في المباراة».

وتحدّث إنزاجي عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أنهى النادي الاثنين عقده بالتراضي، واصفًا إياه بأحد العظماء في تاريخ اللعبة، وصرّح: «نشكره على ما قدمه من عطاء، وتشرفت بتدريبه».

وعن أداء مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي، علّق بالقول: «يقدم عملًا رائعًا في المباريات، تعرّض إلى إصابةٍ غيّبته ثلاثة أشهر، هو أحد أعمدة الفريق، ولا يزال يتحلّى بالجد والاجتهاد».

وأبدى المدرب الهلالي إعجابه بمستوى مركز «الماجدية الرياضي»، المقر الجديد لتدريبات الفريق، وعدّه من بين الأفضل في العالم وتأكيدًا على سعي إدارة النادي دائمًا نحو التحسين.