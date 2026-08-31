الثلاثاء.. الطائف تحتضن سوبر السيدات

تتنافس أندية النصر والأهلي والهلال والاتحاد، في مواجهات كأس السوبر السعودي للسيدات على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، بدءًا من الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

ويفتتح فريق النصر الأول لكرة القدم والأهلي مواجهات البطولة، الثلاثاء، في نصف النهائي، فيما يلتقي الهلال والاتحاد، الأربعاء، في الدور ذاته، على أن يتواجه الفائزان في النهائي، السبت.

ويحضر النصر في البطولة بعد موسم ناجح، توّج خلاله بلقب الدوري الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، وكأس السوبر، وبطولة تحدي الشتاء، فيما يتطلع الأهلي إلى تجاوز خسارته أمام النصر في نهائي النسخة الماضية.

ويخوض الهلال والاتحاد نصف النهائي الثاني، بعد تأهل الأول ببلوغه نهائي كأس الاتحاد، والآخر عبر الدور الثاني من البطولة ذاتها للموسم 2025ـ2026.

وتعد هذه النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي للسيدات، بعد أن خطف النصر لقب النسخة الأولى على حساب الأهلي بهدفين دون رد.