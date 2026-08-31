الهلال يخطف هدّافة الأهلي

أعلن الهلال، الإثنين، تعاقده مع المغربية ابتسام جرايدي، هدَّافة الدوري الممتاز للسيدات، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم قادمةً من صفوف الأهلي، وفقًا لما بثَّه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

ونشر الهلال صورةً للاعبة، وأرفقها بعبارة: «أهلًا بك، ابتسام جرايدي تُمثِّل الهلال حتى 2027».

ولعبت جرايدي لفريق الجيش الملكي المغربي قبل انتقالها إلى الأهلي، وحقَّقت مع الجيش لقب الدوري تسع مراتٍ، وتُوِّجت في صفوفه بلقب الهدَّافة خمس مراتٍ متتالية.

أمَّا مع الأهلي، فحصدت كأس الاتحاد السعودي للسيدات 2023ـ2024 و2024ـ2025، كما تُوِّجت بلقب الدوري في النسختين، وسجلت 104 أهداف، لتصبح الهدَّافة التاريخية للفريق.

وعلى الصعيد الدولي، أسهمت جرايدي، البالغة 33 عامًا، مع المنتخب المغربي في تحقيق وصافة كأس أمم إفريقيا للسيدات في نسختي 2022 و2024.

وتنضمُّ اللاعبة إلى زميلتيها تهاني الزهراني، والغانية أليس كوزي اللتين قَدِمتا من الأهلي. كذلك تعاقد أزرق السيدات مع النيجيرية كرستي أوتشيبي، والبرازيليتين كاثلين سوزا، وألين ريس.