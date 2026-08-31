7 أشهر ولقب و10 أهداف.. بنزيما يغادر قبل الأوان

استغرقت العلاقة التعاقدية بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ونادي الهلال 210 أيام قبل أن تنتهي بالتراضي، مساء الإثنين.

وانضمَّ بنزيما «38 عاما» إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم 2 فبراير الماضي، قبل نحو سبعة أشهرٍ، ورحل عنه 31 أغسطس الجاري. وبين التاريخين، لعِب النجم الكبير 16 من مباريات الفريق بمجموع 1194 دقيقةً، وأحرز عشرة أهدافٍ، وصنع خمسةً، بمعدّلٍ يقترب من إسهامٍ تهديفي واحدٍ تقريبًا لكل مشاركةٍ.

وأحرز بنزيما ثلاثة أهدافٍ «هاتريك» في مشاركته الهلالية الأولى، مسهمًا في الفوز 6ـ0 على الأخدود، ضمن الجولة الـ 21 من نسخة دوري روشن السعودي الماضية. وتكرَّر «هاتريك» الفرنسي أمام الخلود عندما خسِر الأخير من «الأزرق» 0ـ6 ضمن الجولة الـ 29.

وشارك نجم ريال مدريد الإسباني السابق بفاعليةٍ في تتويج الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي عندما صنع هدفًا أمام الأهلي في دور الأربعة، وآخرَ أمام الخلود في المباراة النهائية.

وانضمَّ بنزيما إلى الهلال بعدما أمضى موسمين ونصف الموسم بشعار الاتحاد في محطةٍ أولى خارج أوروبا، شهِدت تتويج الفريق الأصفر والأسود بثنائية دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم قبل الماضي.

ولعِب الفرنسي 87 مباراةً لصالح الاتحاد، أحرز خلالها 57 هدفًا، وصنع 18، بمعدل إسهامٍ تهديفي بلغ 0.86 هدف لكل مشاركةٍ.

ووصل المهاجم المخضرم إلى الملاعب السعودية مطلع صيف 2023، مُوقِّعًا عقدًا لثلاثة مواسم مع «الإتي». وفي منتصف الموسم الثالث، أنهى النادي العلاقة التعاقدية مع اللاعب، وانضمَّ الأخير بعدها إلى الهلال بعقدٍ لموسمٍ ونصف الموسم، أنهاه الطرفان بعد سبعة أشهرٍ من توقيعه.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن فك العلاقة التعاقدية، وصف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، بنزيما بأنه أحد عظماء كرة القدم.

وأشرك إنزاجي المهاجم الفرنسي في ثلاثٍ من المباريات الأربع التي لعبها الفريق الموسم الجاري. وأحرز اللاعب هدفًا في فوز الفريق 4ـ2 على الفيصلي، ضمن الجولة الأولى من الدوري، وشارك أمام الفيحاء في الثانية، والرائد في دور الـ 32 من كأس الملك، وغاب عن مباراة الخليج في الجولة الرابعة. وتأتي مغادرة بنزيما بعد 24 ساعةً من تعاقد النادي العاصمي مع المهاجم الدولي الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا في بلاده.