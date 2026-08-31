ميسي.. رحلة صنعت التاريخ وغيّرت مصير أمة كروية

أغلق ليونيل ميسي، الإثنين، فصلًا استثنائيًا من مسيرته الكروية بإعلانه اعتزال اللعب الدولي، بعد وقت قصير من قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، واقترابها من الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية تواليًا.

وعند سن الـ 39، وبعد أكثر من عقدين على ظهوره الدولي الأول، يودع ميسي الساحة الدولية بعدما نجح في تجاوز العلاقة المعقدة التي ربطته لأعوام بمنتخب بلاده، وهي علاقة كادت في مرحلة ما أن تلقي بظلالها على مسيرته بأكملها.

ويرحل صاحب الرقم القياسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، برصيد ثمانية ألقاب، وهو بطل للعالم ومتوج بـ«كوبا أمريكا» مرتين، بعدما شق طريقه خارج المقارنات المستمرة مع الأسطورة دييجو مارادونا، ليبني إرثًا كرويًا خاصًا به في تاريخ الأرجنتين.

ورغم أن الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي المونديال حرمته من وداع مثالي ومن فرصة إحراز اللقب العالمي للمرة الثانية، فإن مكانته بين أعظم لاعبي اللعبة لم تعد محل جدل. فبعد مسيرة استثنائية تركت بصمتها على برشلونة والمنتخب الأرجنتيني وكرة القدم الحديثة، لم يعد أمامه ما يثبته.

وكانت ذروة هذه الرحلة في قطر 2022، حين ‌رفع أخيرًا الكأس التي طاردها ‌طوال مسيرته. وسجل آنذاك سبعة أهداف في البطولة، بينها هدفان في النهائي أمام فرنسا، قبل أن ‌تحسم ⁠الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.

وشكل ⁠ذلك اللقب تتويجًا لمسيرة حافلة، كما مثّل الفصل الأبرز في واحدة من أكثر قصص الإصرار والمثابرة إلهامًا في تاريخ كرة القدم. فعلى الرغم من كل ما حققه مع برشلونة من ألقاب جماعية وجوائز فردية، ظلت مسيرة ميسي الدولية لأعوام تقاس بما لم يحققه أكثر مما تقاس بما أنجزه.

ففي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قاد الأرجنتين إلى النهائي قبل أن تخسر أمام ألمانيا بعد التمديد بهدف دون رد، ثم زادت الهزائم المتتالية في نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي من الشعور بأن المجد الدولي قد يفلت من بين يديه.

وبعد خسارة نهائي «كوبا أمريكا» 2016 بركلات الترجيح، بدا ميسي محطمًا وهو يعلن في لحظة إحباط نهاية مشواره مع المنتخب الوطني لكن القصة لم تنته عند ذلك الحد. عاد مرة أخرى، ومع مرور الوقت تغيرت الرواية بالكامل.

وتحت قيادة المدرب ليونيل ⁠سكالوني، بنت الأرجنتين فريقًا متماسكًا حول قائدها من دون أن يصبح معتمدًا عليه بشكل كامل، فأحاطته بمنظومة جماعية قائمة على الحيوية والالتزام والروح القتالية، ما أتاح له مواصلة التألق.

وجاءت نقطة ‌التحول الحاسمة في «كوبا أمريكا» 2021، عندما فازت الأرجنتين على البرازيل في ملعب «ماراكانا» ليحرز ميسي أول ألقابه الكبرى مع المنتخب الأول.

وبعد 18 شهرًا فقط، جاء الإنجاز الأكبر. ففي قطر، قدم ميسي واحدة من أفضل نسخ مسيرته، وسجل وصنع وألهم زملاءه، فيما تعافت الأرجنتين من خسارتها المفاجئة أمام السعودية في المباراة الافتتاحية لتشق طريقها نحو النهائي.

وفي المباراة الحاسمة أمام فرنسا، سجل هدفين وأحرز ركلة ترجيح، ليقود بلاده إلى لقب طال انتظاره، ويكمل بذلك الحلقة الأخيرة في مسيرة وضعته إلى جانب أعظم من مارسوا اللعبة، وربما فوقهم في نظر كثيرين.

وبالنسبة للأرجنتينيين، لم يكن ذلك اللقب مجرد تتويج عالمي، بل كان اكتمالًا للتحول الذي عاشه ميسي مع منتخب بلاده.

فذلك الفتى الخجول الذي غادر روساريو إلى برشلونة في الـ 13 من عمره، والذي اُتهم أحيانًا بأنه أقرب إلى إقليم كاتالونيا الإسباني حيث تعلم في أكاديمية برشلونة الشهيرة «لاماسيا» منه إلى الأرجنتين، أصبح الرمز الأول للمنتخب الوطني.

واختفت دموع الإحباط التي رافقت إخفاقات الماضي، لتحل محلها الأغاني والاحتفالات والجداريات التي خلدت اسمه. أما المقارنات مع مارادونا، فلم تعد تحمل ذلك ⁠الطابع الاتهامي الذي لازمها لسنوات. لقد أصبح ⁠ببساطة «ميسي الأرجنتيني».

وكان بإمكان ميسي أن يختتم مسيرته الدولية بعد كأس العالم 2022، لكنه فضّل الاستمرار. وبعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي، قاد الأرجنتين للاحتفاظ بلقب «كوبا أمريكا» عام 2024، قبل أن يخوض محاولته الأخيرة في كأس العالم.

وبحلول عام 2026، لم تعد السرعة الكبيرة التي ميزت سنوات شبابه حاضرة كما كانت، لكنه أعاد تشكيل أسلوبه بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

أصبح يتحرك بذكاء أكبر، ويوزع جهده بعناية، وينتظر اللحظة المناسبة للتأثير. ومع ذلك، بقيت أهم مزاياه على حالها، الرؤية الاستثنائية، ودقة التمرير، والقدرة الفريدة على تغيير مجرى المباراة بلمسة واحدة.

وفي الوقت نفسه، تطورت الأرجنتين معه، فلم يعد المنتخب الذي بلغ نهائي كأس العالم الأخيرة مجموعة من اللاعبين الذين ينتظرون معجزة من قائدهم، بل أصبح فريقًا ناضجًا ومعتادًا على الانتصار، تشكلت شخصيته عبر أعوام من اللعب إلى جانب ميسي.

وأتاح هذا التطور للنجم الأرجنتيني أن يمدد مسيرته الدولية إلى أبعد مما كان متوقعًا، وأن يختار بنفسه لحظة الرحيل.

ورغم أن أرقامه تضعه بين عمالقة اللعبة، فإن الإحصاءات وحدها لا تكفي لرواية قصته، قصة لاعب انتقل من وطأة التوقعات الهائلة إلى التشكيك، ثم من الإخفاقات المؤلمة إلى المجد والإجماع.

ولأعوام طويلة، كانت كل خسارة تستخدم دليلًا على الفارق بينه وبين مارادونا. لكن ذلك الجدل فقد أهميته في النهاية.

فإذا كان مارادونا قد قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986، فإن ميسي فعل الأمر نفسه 2022، ثم عاد بعد أربعة أعوام ليقود بلاده إلى مسافة خطوة واحدة من لقب عالمي جديد.

ويرحل اليوم وقد رسخ مكانته أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، تاركًا إرثًا سيبقى حاضرًا في وجدان الأجيال المقبلة.