التعاون يدرس نقل بايرامي إلى الآسيوية

تتجه إدارة نادي التعاون إلى قيد الدولي الألباني نديم بايرامي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في القائمة المشاركة بدوري أبطال آسيا 2، مقابل استبعاده من قائمة دوري روشن السعودي، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطوة تأتي ضمن تحركات الإدارة لإتاحة مقعد في قائمة الدوري أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن تنفيذ القرار يظل مرتبطًا بالحصول على موافقة اللجان المختصة في «برنامج الاستدامة المالية» واعتماد إجراءات التسجيل، قبل إتمام التغيير بصورة رسمية.

وتتحرك الإدارة التعاونية لتدعيم صفوف الفريق في ظل سلسلة من النتائج السلبية أخيرًا، إذ لم يحقق الفوز خلال مبارياته الأربع الماضية، بعد خسارتين وتعادلين.

ويشارك التعاون خلال الموسم الجاري في المنافسات المحلية، إلى جانب استحقاقه الآسيوي، ما دفع الإدارة إلى إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات الفريق في البطولتين.